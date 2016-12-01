日本债市：公债价格下滑，从股市走强中寻获交投线索

10年期日债收益率 上涨0.5个基点至0.020%，从盘中高位0.035%回落， 且低于上周触及的九个月高点0.045%。 10年期公债期货12月合约 跌0.06点至150.50，高于盘中低点150.33。 日本财务省标售2.42万亿(兆)日圆(211亿美元)票面利率为0.10%的10年期公债，投标倍 数为3.78，低于前次标售的4.35。 超长债领域，20年期公债收益率 上涨3个基点至0.475%，30年券收益率 JP30YTN=JBTC升2个基点至0.590%。 日本央行审议委员樱井真周四表示，即便新政策框架以利率作为政策目标，央行仍将继 续购买大量公债。 日本央行周三称，它计划在12月的首次市场操作中，维持对各年期债券的购买规模不变 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.170% -0.5 -0.165% 五年期公债 -0.100% +0.5 -0.105% 10年期公债 0.020% +0.5 0.015% 20年期公债 0.475% +3.0 0.445% 30年期公债 0.590% +2.0 0.570% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.50 -0.06 150.56 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/杜明霞；审校 王兴亚/汪红英)