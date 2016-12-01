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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 15:03 BJT

日本债市：公债价格下滑，从股市走强中寻获交投线索

10年期日债收益率 上涨0.5个基点至0.020%，从盘中高位0.035%回落，
且低于上周触及的九个月高点0.045%。
    
    10年期公债期货12月合约 跌0.06点至150.50，高于盘中低点150.33。
    
    日本财务省标售2.42万亿(兆)日圆(211亿美元)票面利率为0.10%的10年期公债，投标倍
数为3.78，低于前次标售的4.35。
    
    超长债领域，20年期公债收益率 上涨3个基点至0.475%，30年券收益率
JP30YTN=JBTC升2个基点至0.590%。
    
    日本央行审议委员樱井真周四表示，即便新政策框架以利率作为政策目标，央行仍将继
续购买大量公债。 
    
    日本央行周三称，它计划在12月的首次市场操作中，维持对各年期债券的购买规模不变
。 
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.170%     -0.5   -0.165%
    五年期公债        -0.100%     +0.5   -0.105%
    10年期公债        0.020%     +0.5    0.015%
    20年期公债        0.475%     +3.0    0.445%
    30年期公债        0.590%     +2.0    0.570%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.50    -0.06    150.56
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖/杜明霞；审校 王兴亚/汪红英)

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