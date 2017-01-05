日本债市：公债大多持坚，10年期公债标售吸引强劲需求

市场人士称，虽然10年券相比其他年期的公债价格更高，但由于日本央行明确承诺将10 年期公债收益率维持在零附近，这帮助支撑需求。 较短期公债亦获得良好支撑，两年期公债收益率 下降0.5个基点至负0.20 0%，创三周低点。 10年期公债期货 午后尾段升0.13点至150.17。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.200% -0.5 -0.195% 五年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 10年期公债 0.055% -0.5 0.060% 20年期公债 0.605% +1.0 0.595% 30年期公债 0.745% +0.5 0.740% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.18 +0.14 150.04 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 王颖/王兴亚)