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亚洲 | 2017年 1月 5日 星期四 13:33 BJT

日本债市：公债大多持坚，10年期公债标售吸引强劲需求

市场人士称，虽然10年券相比其他年期的公债价格更高，但由于日本央行明确承诺将10
年期公债收益率维持在零附近，这帮助支撑需求。
    
    较短期公债亦获得良好支撑，两年期公债收益率 下降0.5个基点至负0.20
0%，创三周低点。
    
    10年期公债期货 午后尾段升0.13点至150.17。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.200%     -0.5   -0.195%
    五年期公债        -0.110%     +0.0   -0.110%
    10年期公债        0.055%     -0.5    0.060%
    20年期公债        0.605%     +1.0    0.595%
    30年期公债        0.745%     +0.5    0.740%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.18    +0.14    150.04
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 王颖/王兴亚)
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