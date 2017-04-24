日本债市：公债价格下滑，受法国大选首轮投票结果及日央行削减买债影响

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透东京4月24日 - 日本政府公债价格周一下跌，因市场所青睐的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出，此外，日本央行削减对三到五年期公债的购买规模。 10年期日债收益率 小涨1个基点至0.020%，20年期日债收益率 也小涨1个基点至0.555%。 日债收益率在上周曾跌至去年以来的最低位，因围绕法国大选的不确定性和朝鲜半岛的紧张局势都推动避险买盘。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7 日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 日本央行周一进行的常规购债操作中，剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,200亿 日圆，前次操作为3,500亿日圆。 五年期日债收益率 上升1.5个基点至负0.160%。 指标10年期日债期货 下跌0.08点至151.00。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.215% +1.0 -0.225% 五年期公债 -0.160% +1.5 -0.175% 10年期公债 0.020% +1.0 0.010% 20年期公债 0.560% +1.5 0.545% 30年期公债 0.770% +1.5 0.755% 10年期公债期货 150.99 -0.09 151.08 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/杜明霞；审校 白云/张若琪)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。