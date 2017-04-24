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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 14:05 BJT

日本债市：公债价格下滑，受法国大选首轮投票结果及日央行削减买债影响

    路透东京4月24日 - 日本政府公债价格周一下跌，因市场所青睐的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出，此外，日本央行削减对三到五年期公债的购买规模。
    
    10年期日债收益率              小涨1个基点至0.020%，20年期日债收益率              也小涨1个基点至0.555%。
    
    日债收益率在上周曾跌至去年以来的最低位，因围绕法国大选的不确定性和朝鲜半岛的紧张局势都推动避险买盘。

    中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7
日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。            
    
    日本央行周一进行的常规购债操作中，剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,200亿
日圆，前次操作为3,500亿日圆。            
    
    五年期日债收益率             上升1.5个基点至负0.160%。
    
    指标10年期日债期货        下跌0.08点至151.00。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.215%     +1.0   -0.225%
    五年期公债                      -0.160%     +1.5   -0.175%
    10年期公债                       0.020%     +1.0    0.010%
    20年期公债                       0.560%     +1.5    0.545%
    30年期公债                       0.770%     +1.5    0.755%
    10年期公债期货                   150.99    -0.09    151.08
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/杜明霞；审校 白云/张若琪)
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