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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 12:53 BJT

日本金融：政府计划于今秋发行3,000亿日圆通胀挂钩债券--消息

路透东京6月5日 - 知情人士透露，日本政府正最后敲定于今年秋天发行通胀挂钩债券的计划，规模最高为3,000亿日圆(30亿美元)。

这名知情人士向路透表示，目前的计划可能是财务省10月先标售3,000亿日圆通胀挂钩债券，1月再标售3,000亿日圆。

政府此前表示，计划在2014年3月止的财年中标售6,000亿日圆通胀挂钩债券，但并没有宣布具体标售时间。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
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