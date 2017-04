村上春树新书发售 粉丝午夜排队

路透东京4月12日(记者 Yoko Kubota) - 日本知名作家村上春树(Haruki Murakami)的新书于周五发售,而在东京的一家书店外,有100余人早在午夜就排队等候购买。村上春树是诺贝尔文学奖的热门人选,这是他三年来首次发售新作。

村上春树的新书名为《没有色彩的多崎造和他的巡礼之年》(Colourless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage,暂译),出版商正在印制60万册新书,以缓解村上春树迷们急欲了解该书的兴趣。

村上春树承认,该书的许多部分甚至对他本人也是个意外。

“一天,觉得有灵感了,我便坐在桌前动笔写下了这个故事的前几行,”他在该书封面的引语中说道。

这部新书长达370页,讲述的是关于迷失和生存的故事,主人公是一位恋上火车站、名叫多崎造的36岁孤独男子。

这部新书于午夜零时开始出售,等待购买的村上春树迷们对此欢呼不已。

该书在日本各大网站已名列最畅销书籍之一,当中也包括日本亚马逊网站。出版商文艺春秋(Bungeishunju)周五决定加印10万册,从而令该书在发售数小时后的印发量已达60万册。(完)

