日企产品好用舶来名，母语国家很无奈

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月25日 - 铃木汽车 完全不知道，该公司针对日本户外人士推出的新款微型汽车“Hustler”或许会让英语国家民众捧腹不止，因为"Hustler"这个名字会让人联想到一本成人杂志。但这并非个案。

仅从外国字典中抓取一个单词而从不考虑这个词或被母语国民众接受程度似乎是日本企业的一个习惯。日本企业生产出了大量名字不讨好的产品。

铃木公司的一名公关专员表示，取名“Hustler”是为了营造“敏捷灵活”的意向，并让消费者回想起铃木公司1969年推出越野摩托车Hustler 250。

外国观光客或许则会联想到与《花花公子》齐名的情色杂志“Hustler”，或者联想到通过非法活动而获得金钱的词义。

Hustler不是第一个被母语人士认为怪异的日本汽车名字，与之类似的还有大发工业株式会社 在2000年推出的Naked和五十铃汽车公司 在1983年推出的Bighorn。

马自达的一款汽车命名为Laputa，这一词语在西班牙语中是“性工作者”之意；三菱汽车公司的Pajero车款在西语市场则改名为Montero，因为前者是有自慰意思的俚语。

很多品牌的名字不会翻译到国外，但日本企业常常会通过发音来选择外来单词，丝毫不考虑其原始的意思。

其中部分原因是由于外来字听起来有异国风情，就好像西方人认为中文字很诗意，很适合拿来作为刺青图案，虽然实际刺上的文字在华语人士看来有些不知所云。（完）