日本政府及央行将于周三开会讨论市场情况--消息人士

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透东京6月28日 - 政府消息人士周二表示，日本政府和央行周三早上将开会讨论英国公投退出欧盟后的市场情况。
消息人士称，若金融市场继续剧烈波动，这类会议可能成为常态性会议。
首相安倍晋三周一召开了类似会议，会中指示财务大臣麻生太郎对近期汇市情势保持警戒。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。