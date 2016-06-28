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国际财经 | 2016年 6月 28日 星期二 18:30 BJT

日本政府及央行将于周三开会讨论市场情况--消息人士

路透东京6月28日 - 政府消息人士周二表示，日本政府和央行周三早上将开会讨论英国公投退出欧盟后的市场情况。

消息人士称，若金融市场继续剧烈波动，这类会议可能成为常态性会议。

首相安倍晋三周一召开了类似会议，会中指示财务大臣麻生太郎对近期汇市情势保持警戒。(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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