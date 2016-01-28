（修正）日本经济财政大臣甘利明承认收受政治献金 引咎辞职

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
(调整标题措辞)
路透东京1月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示他将引咎辞职，此前他被指控收受一家建筑公司的贿赂。
“日本最终还是走出了通缩...我们需要议会通过立法，以实施抗击通缩的措施，并尽快建立起强劲的经济，”甘利明在记者会上说。
“任何有碍于此的事情都必须扫除，我也不例外。所以，我将(为我助手的所作所为负责)，引咎辞去大臣职务，”他说。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。