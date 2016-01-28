（修正）日本经济财政大臣甘利明承认收受政治献金 引咎辞职

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路透东京1月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示他将引咎辞职，此前他被指控收受一家建筑公司的贿赂。

“日本最终还是走出了通缩...我们需要议会通过立法，以实施抗击通缩的措施，并尽快建立起强劲的经济，”甘利明在记者会上说。

“任何有碍于此的事情都必须扫除，我也不例外。所以，我将(为我助手的所作所为负责)，引咎辞去大臣职务，”他说。(完)