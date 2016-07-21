日本金融：证券业采取措施应对重要信息泄露问题，将推出新指南

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
* 行业机构将出台关于信息披露的指引
* 相关指引可能在10月前发布
* 金融监管机构也在关注“公平披露”规则
路透东京7月20日 - 日本证券业协会周三表示，将出台一套新的指引规则，应对企业未公开信息泄露问题。在此之际，监管机构也在研究如何保证公平获得市场敏感信息。
根据日本证券业协会的指引规则，将禁止券商分析师收集可能揭示盈利结果的信息。券商也须审查分析师收集到的数据，并确保未披露的重大信息不会被传递给客户。
但针对违反指引方针的行为，并未引入新的处罚措施。该指引最快可能10月开始生效。违反指引的情况，将根据现有重要信息处置规则进行处理。
日本证券业协会表示，目前，违反规则的个人可能被解雇或禁入证券行业，而券商则可能被处以罚款。
日本金融厅正在考虑引入公平披露规则，企业治理专家对此表示欢迎，尽管还不清楚在什么时候、以什么形式来引入这样的规则。
但更加严格的规则令人担忧，日本企业将不愿与市场接触，有可能扼杀日企和投资者之间正在形成的、更加开放的关系。(完) (编译 岂頔；审校 张涛)
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