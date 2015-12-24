（更正）日本政府批准近8000亿美元预算案 旨在刺激增长和控制债务

（更正：因译文有误，更正标题中的“8000亿日圆”为“8000亿美元”。）

路透东京12月24日 - 日本内阁周四批准创纪录的2016财年预算案，冀望经济增长加快和税收增加，助其实现振兴经济和控制庞大公共债务的目标。

明年4月1日开始的下一财年支出规模总计达96.72万亿(兆)日圆(7,999.3亿美元)。

本财年的原始支出计划规模总计为96.3万亿日圆。

这项预算草案的最大特点是创纪录的社会福利支出，以因应人口高龄化，且军费支出也首度超过5万亿日圆。

预算案凸显出，安倍既要在参议院选举之前刺激疲弱经济，同时又要减轻庞大的公共债务负担，在这两方面取得平衡是个很大挑战。

税收收入料达到25年高位57.6万亿日圆，受企业获利增加支撑，这允许日本政府将新债发行量降至八年低点34.43万亿日圆。

这会促使日本的财政依赖度，即发债量与预算收入之比达到35.6%，创2008财年以来最低，当时日本经济尚未受到全球金融危机的冲击。

根据这个预算，决策者称日本正在朝着2020财年实现基本预算盈余的目标迈进。

日本政府的中期目标是，在2018财年将基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至1%，计划未来三年将总体支出增幅控制在约1.6万亿日圆。

不过财政状况改善，主要因企业获利提高致税收意外增加，且低利率抑制了还债成本的上升。由于日圆走软，使日企获利得到提升。

预算中的最大一项--社保支出将增加4,410亿日圆，达到纪录高位31.97万亿日圆。

国防支出连续第四年上升，创下纪录高位5.05万亿日圆，反映美国基地调整以及中国日益增长的军事实力。

得益于日本央行大规模购债，假定利率将由今年的1.8%拉低至纪录低点1.6%，利息支出的增幅将受到限制。即便如此，未偿债务滚雪球式增长仍将使还债成本增加1,610亿日圆，达到23.61万亿日圆的纪录高点。(完)