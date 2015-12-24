（更正）日本政府批准近8000亿美元预算案 旨在刺激增长和控制债务

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
（更正：因译文有误，更正标题中的“8000亿日圆”为“8000亿美元”。）
路透东京12月24日 - 日本内阁周四批准创纪录的2016财年预算案，冀望经济增长加快和税收增加，助其实现振兴经济和控制庞大公共债务的目标。
明年4月1日开始的下一财年支出规模总计达96.72万亿(兆)日圆(7,999.3亿美元)。
本财年的原始支出计划规模总计为96.3万亿日圆。
这项预算草案的最大特点是创纪录的社会福利支出，以因应人口高龄化，且军费支出也首度超过5万亿日圆。
预算案凸显出，安倍既要在参议院选举之前刺激疲弱经济，同时又要减轻庞大的公共债务负担，在这两方面取得平衡是个很大挑战。
税收收入料达到25年高位57.6万亿日圆，受企业获利增加支撑，这允许日本政府将新债发行量降至八年低点34.43万亿日圆。
这会促使日本的财政依赖度，即发债量与预算收入之比达到35.6%，创2008财年以来最低，当时日本经济尚未受到全球金融危机的冲击。
根据这个预算，决策者称日本正在朝着2020财年实现基本预算盈余的目标迈进。
日本政府的中期目标是，在2018财年将基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至1%，计划未来三年将总体支出增幅控制在约1.6万亿日圆。
不过财政状况改善，主要因企业获利提高致税收意外增加，且低利率抑制了还债成本的上升。由于日圆走软，使日企获利得到提升。
预算中的最大一项--社保支出将增加4,410亿日圆，达到纪录高位31.97万亿日圆。
国防支出连续第四年上升，创下纪录高位5.05万亿日圆，反映美国基地调整以及中国日益增长的军事实力。
得益于日本央行大规模购债，假定利率将由今年的1.8%拉低至纪录低点1.6%，利息支出的增幅将受到限制。即便如此，未偿债务滚雪球式增长仍将使还债成本增加1,610亿日圆，达到23.61万亿日圆的纪录高点。(完)
(编译 许娜/杜明霞/张明钧/李春喜 审校 郑茵/戴素萍/王颖/李爽)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。