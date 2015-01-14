日本内阁通过2015财年防卫预算案 420亿美元创纪录新高

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透东京1月14日 - 日本政府周三批准了创纪录新高、达420亿美元的防卫预算，这是日本防卫预算连续第三年增长。
根据这份始于4月的财年预算草案，日本防卫预算增长2.8%，升至4.98万亿日元，将斥资采购战机、战舰和战斗车辆等。
“日本周边的形势在不断变化，”日本防卫大臣中谷元（Gen Nakatani）周日称。“防卫支出水平反映的是保护日本领空、领海和领土、以及保护我国人民生命财产安全所必须的经费。”
日本首相安倍晋三寻求让日本政府的姿态变得更强硬，扭转了该国防卫支出连续十年下降的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。