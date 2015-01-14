日本内阁通过2015财年防卫预算案 420亿美元创纪录新高

路透东京1月14日 - 日本政府周三批准了创纪录新高、达420亿美元的防卫预算，这是日本防卫预算连续第三年增长。

根据这份始于4月的财年预算草案，日本防卫预算增长2.8%，升至4.98万亿日元，将斥资采购战机、战舰和战斗车辆等。

“日本周边的形势在不断变化，”日本防卫大臣中谷元（Gen Nakatani）周日称。“防卫支出水平反映的是保护日本领空、领海和领土、以及保护我国人民生命财产安全所必须的经费。”

日本首相安倍晋三寻求让日本政府的姿态变得更强硬，扭转了该国防卫支出连续十年下降的情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。