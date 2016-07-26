日本2020财年基本预算赤字将缩窄至5.5万亿日圆--消息人士

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月25日 - 据看到数据的日本政府消息人士周一称，2020财年日本基本预算赤字料约为5.5万亿日圆(517.7亿美元)，较此前预期的赤字6.5万亿日圆有所改善，但仍无法实现预算盈余的目标。
一位匿名消息人士称，基本预算赤字料下降，部分是因为通胀前景疲弱，物价下跌帮助抑制了政府支出。
该消息称，这一预测亦基于经济成长将加快的假设。
日本政府本月稍早将截至2017年3月财年的消费者物价指数(CPI)升幅预估下调至0.4%[nB9S19G06E]，远低于日本央行设定的2%目标；央行称将在2018年3月结束的财年实现这一目标。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。