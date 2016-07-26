日本2020财年基本预算赤字将缩窄至5.5万亿日圆--消息人士

路透东京7月25日 - 据看到数据的日本政府消息人士周一称，2020财年日本基本预算赤字料约为5.5万亿日圆(517.7亿美元)，较此前预期的赤字6.5万亿日圆有所改善，但仍无法实现预算盈余的目标。

一位匿名消息人士称，基本预算赤字料下降，部分是因为通胀前景疲弱，物价下跌帮助抑制了政府支出。

该消息称，这一预测亦基于经济成长将加快的假设。

日本政府本月稍早将截至2017年3月财年的消费者物价指数(CPI)升幅预估下调至0.4%[nB9S19G06E]，远低于日本央行设定的2%目标；央行称将在2018年3月结束的财年实现这一目标。(完)