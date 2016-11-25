焦点：日本计划仅温和增加支出 与英美步调不一

2013年2月28日，图中一束光落在一张日元纸币上。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京11月25日 - 日本一份预算纲要显示，日本计划明年政府支出仅略微提高，因为首相安倍晋三选择不像美国总统当选人特朗普等西方政府那样转向财政刺激。

日本央行最近致力于维持公共借款成本在零附近，给安倍政府增加支出、推动通货再膨胀目标重回正轨提供了大量空间。

安倍2012年就任首相时承诺通过政策组合拳重振经济，其中包括财政刺激举措，但如今日本经济疲弱之态依然不见起色。

而据路透看到的预算文件，首相安倍正在控制支出，他希望在提振经济成长的同时控制日本的债务。日本负债在发达国家中是最重的。

由于日圆走贬且股市上涨有利日本企业，安倍也没有面临加大支出的沉重压力。

“目前我们并不认为日本会大规模进行财政调配，”日本一政府官员对路透表示。

这样一来，日本和英美的政策步调就不一致了。在美国，特朗普承诺大力发展基础设施建设并减税；在英国，政府正大举借贷以缓冲退欧带来的经济冲击。

而在世界第三大经济体日本，情况则不一样。

“特朗普胜选后日圆疲弱，日股高企。在这种环境下追加财政扩张不是必须的，市场也没有这样的预期，”三菱日联摩根士丹利的资深投资策略师Norihito Fujito说。

“如果日本追随特朗普预期中的扩张措施，进一步提振支出，那么在债务/GDP之比高达247%的情况下，这样做给财政造成的破坏将成为更严峻的经济问题。”

评级机构穆迪周四称，日本“面临的最重大信用挑战是增强债务可持续性，这仰赖于提升GDP增速、维持正通胀及保持融资利率稳定”。

不过穆迪称，“一些基本面因素让日本政府能够承受极高水平的负债”，从而支撑了日本公债的A1评级和稳定展望。

日本央行通过大幅货币宽松措施将利率推至历史低位，也帮助减轻了政府债务负担。

今年9月，日本央行将刺激主导角色让位给了政府，转向采取“收益率曲线控制”政策，计划将10年期日债收益率维持在零附近，给了安倍加大支出所需的更多自由资金。

上述预算文件为编制4月份开始财年的预算打好基础。

文件重申了政府的宏伟目标，即2020财年之前使全年经济产出增加20%，达到600万亿(兆)日圆(5.29万亿美元)。

但也承诺在同一财年达成基本预算平衡的“财政整顿目标”，其中不包括偿债及新债发行在内。

安倍首席经济顾问小组料将在周五批准大纲文件。为政府下个月编制下一财年预算打好基础。政府草案将在明年年初提交给国会。

安倍计划控制预算中增长最快的领域之一，也就是针对快速老龄化人口的社会福利支出。

据制定过程参与人士透露，政府计划将下一财年这方面支出的增额削减至5,000亿日圆，较厚生劳动省要求的规模低1,400亿日圆。

政府将通过对医疗费用进行全面检视及要求老年人支付更多护理保险，来控制这方面的支出。(完)