日本刺激措施追加预算将编列1.13亿美元反恐支出--政府消息

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透东京12月7日 - 政府消息人士向路透表示，在发生巴黎恐怖攻击及近期其他事件后，日本政府将在本财年3.3万亿(兆)日圆追加刺激措施预算案中，编列140亿日圆(1.1357亿美元)支出用于反恐措施。
在3.3万亿日圆的追加刺激措施预算中，日本政府将编1.2万亿日圆用于支持低收入户，以刺激消费；3,000亿日圆用于协助农民应对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)自由贸易协议。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。