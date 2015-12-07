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国际财经 | 2015年 12月 7日 星期一 18:38 BJT

日本刺激措施追加预算将编列1.13亿美元反恐支出--政府消息

路透东京12月7日 - 政府消息人士向路透表示，在发生巴黎恐怖攻击及近期其他事件后，日本政府将在本财年3.3万亿(兆)日圆追加刺激措施预算案中，编列140亿日圆(1.1357亿美元)支出用于反恐措施。

在3.3万亿日圆的追加刺激措施预算中，日本政府将编1.2万亿日圆用于支持低收入户，以刺激消费；3,000亿日圆用于协助农民应对跨太平洋伙伴关系协定(TPP)自由贸易协议。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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