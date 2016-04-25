日本首相要求追加预算 用于地震灾后重建

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京4月24日 - 日本首相安倍晋三周日要求政府编列追加预算计划，为近期地震灾后重建提供资金，希望在6月1日前生效。日本南部地区最近发生地震。
目前安倍面临采取更多经济刺激举措以重燃经济增长的压力。日本政府将在5月末于伊势志摩主办七国集团(G7)峰会。
安倍在灾害应对委员会的会议上称，政府需要编列追加预算，希望在6月1日国会会期结束前生效。
“我们需要迅速行动，采取更灵活的措施，”安倍称，前一日他访问了日本南部受灾地区。
截至周五，九州岛上的地震导致约50人丧生，损毁至少5,000栋房屋，令约8万人流离失所。
“追加预算的规模尚未确定，因为余震仍在继续发生，”财相麻生太郎在会后对记者称。
日本自民党干事长谷垣祯一对记者称，内阁批准预算计划可能要在5月初结束的黄金周假期结束后，他希望国会在5月26日G7峰会开始前批准。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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