日本2017财年预算支出创纪录 新债发行略低于今年--草案

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月19日 - 路透见到的日本政府预算草案显示，政府为2017财年规划的初始预算规模为创纪录的97.45万亿日圆(8,300亿美元)，而新债发行将略低于今年水平。
这样的预算计划对首相安倍晋三的努力构成挑战，安倍打算尽力精简开支并推行财政整固，以控制日本沉重的债务负担。
这对于首相要实现基础预算盈余的决心是个考验。政府计划是让扣除债务偿付和新债发行的基础预算在2020财年实现盈余，但这个目标看起来难以达成。
草案显示，2017财年的一般预算支出要高于今年的96.7万亿日圆，反映出为了应付日本快速老龄化社会的服务成本需要，社会保障支出正在滚雪球般的大幅增加。
政府打算在周四的内阁会议上批准2017财年预算案，以及对当前财年的小规模第三次追加预算。
草案显示，2017财年税收预计为57.71万亿日圆，只比今年增加1,100亿日圆。
政府计划发行价值34.37万亿日圆的新债，这将是九年低位，并且略低于今年初始计划的34.43万亿日圆。
草案显示，为控制新债发行，政府会将非税收收入提高至5.37万亿日圆，高于本财年的4.69万亿日圆。
政府亦料降低偿债成本，得益于日本央行的控制收益率曲线政策导致利率处于极低水准。(完)
(编译 高琦/艾茂林; 审校 李爽/王兴亚)
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