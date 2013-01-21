日本财政: 政府将向2013财年重建工作预算增拨3万亿日圆--报导

路透1月22日 - 据日本经济新闻报导,日本政府计划在2013财年拨款4.5万亿(兆)日圆(501.1亿美元),用于2011年3月灾后的重建工作.这比目前制定的五年重建规划的拨款额多出3万亿日圆.

报导称,为向多出的预算部分提供资金支持,政府将增发重建债券,动用2012财年追加预算中尚未分配的资金,并出售政府资产,包括所持日本邮政的股票.

据称,政府还可以向东京电力 收取因核泄漏灾难而产生的净化和其他成本费用.

日本已对灾后重建工作的成本进行粗略的估算,并据此制定了为期五年、规模19万亿日圆的预算框架开展重建.

日本内阁将于1月29日批准规模为93万亿日圆的2013财年预算,其中不包括重建预算.这是日本连续第七年一般预算规模增加.

日经表示,重建预算将侧重于修复道路、港口和其他基础设施,还将鼓励企业在受灾地区增加工作岗位,并向受影响企业提供资金帮助.