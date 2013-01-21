日本财政: 政府将向2013财年重建工作预算增拨3万亿日圆--报导

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透1月22日 - 据日本经济新闻报导,日本政府计划在2013财年拨款4.5万亿(兆)日圆(501.1亿美元),用于2011年3月灾后的重建工作.这比目前制定的五年重建规划的拨款额多出3万亿日圆.
报导称,为向多出的预算部分提供资金支持,政府将增发重建债券,动用2012财年追加预算中尚未分配的资金,并出售政府资产,包括所持日本邮政的股票.
据称,政府还可以向东京电力 收取因核泄漏灾难而产生的净化和其他成本费用.
日本已对灾后重建工作的成本进行粗略的估算,并据此制定了为期五年、规模19万亿日圆的预算框架开展重建.
日本内阁将于1月29日批准规模为93万亿日圆的2013财年预算,其中不包括重建预算.这是日本连续第七年一般预算规模增加.
日经表示,重建预算将侧重于修复道路、港口和其他基础设施,还将鼓励企业在受灾地区增加工作岗位,并向受影响企业提供资金帮助.
该报称,清除福岛第一核电站泄漏出来的放射性物质仍是优先任务.(完)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编