日本政府称基本预算盈余目标达成无望 债务/GDP比率料下滑

路透东京7月18日 - 日本政府周二称，即便根据其最为乐观的预期，预计也达不成到2020财年实现基本预算盈余的目标，因税收收入增长稍逊于预期。

最新预期已经过政府最高顾问小组批准。预期还显示，随着经济增长的加速，债务占名义国内生产总值(GDP)比率的降速料将快于之前预期。

这些预期料加剧市场揣测，认为日本政府将逐步放弃基本预算目标，并将更多精力放在债务/GDP比率上，因为降低这一比率相对更为容易，对政府支出的限制相对较小。

安倍政府上个月同意将降低债务占GDP比率作为一个新的财政纪律目标，这样的话只要经济保持增长，就可以更容易地避免削减政府支出。

日本政府称，并未放弃之前设置的到2020财年达成基本预算盈余的目标。但由于全国消费税上调举措一再推迟，很多经济学家已将此项勾销。

根据日本内阁府发布的预期，到2020财年，日本基本预算赤字共计8.2万亿日圆(723.7亿美元)，与GDP之比为1.3%。

内阁府去年表示，2020财年基本赤字将为8.3万亿日圆，相当于GDP的1.4%。

2017财年，未偿公共债务与名义GDP之比率将达到189.5%，略高于先前预估的188.5%。

不过政府预期该比率将在2020财年降至179.3%，2025年则将降至163.0%。

先前政府预估2020年债务/GDP之比将来到180.1%，2025财年则将来到169.6%。

国际货币基金组织(IMF)称日本债务状况还要更糟，负债相当于经济规模的两倍以上。日本债务负担居全球之冠。

安倍政府承接了在2020财年达成基本盈余的计划，以展现日本正试图减少债务负担，但接近安倍的多位顾问一再主张政府不要追求此一目标，因这可能会压抑经济成长。

周二公布的预估数据中假设，政府将会在明年10月推动将消费税从8%调高为10%，但若政府更加关注的是债务/GDP比率，那么延后提高消费税将存在强烈诱因。

周二公布的预估数据显示，在未有额外财政措施的情形下，2025财年预算将出现基本盈余，相当于GDP的0.2%，这与去年发表的预估相同。(完)