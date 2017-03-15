日本大企业2017年薪资可能仅微幅上调

路透东京3月15日 - 日本大企业员工的基本工资可能仅有0.3%的涨幅，增幅之低创四年之最，使首相安倍晋三刺激经济的计划遭遇挫折。

日本春季劳资谈判(春斗)商定的加薪幅度将于周三公布，在始于4月份的下一财年生效。加薪幅度被视为日本企业信心的晴雨表。

尽管企业坐拥大量现金，却并不愿意加薪，因为他们担忧经济前景、汇率波动、以及特朗普贸易政策打击日本出口的可能性。

路透1月份的调查显示，近三分之二的企业今年不打算加薪。

即便是确定要加薪的企业，加薪幅度也很低。

丰田汽车(7203.T)的每月基本工资可能仅上调1,300日圆或约11美元；其他企业通常以丰田汽车的基本工资涨幅为参考。这一上调水平还不及工会要求的一半，并远远低于2015年的4,000日圆。

对于月工资36万日圆的丰田汽车中级技术人员，涨幅相当于0.36%。

总薪资涨幅将高于这一水平：员工薪资将上升2%左右，因为在日本的资历定工资制度下，员工工资逐年自动增加。

但是，这一涨幅低于去年的2.14%和2015年的2.38%。2015年的涨幅是17年来的最高水平。

预计日立(6501.T)、三菱电机(6503.T)和Panasonic(6752.T)等主要电机制造商将连续第二年缩减加薪幅度，从1,500日圆下调至1,000日圆。(完)