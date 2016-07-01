焦点：日本企业信心受抑 因外部风险和日圆上涨带来压力

2013年2月28日， 图为在东京拍摄的日元和美元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京7月1日 - 日本央行调查报告显示，由于消费疲弱，日本6月制造业企业信心受抑，服务业企业信心较三个月前恶化，这是脆弱经济艰难应对强势日圆和海外需求低迷的令人沮丧的迹象。

如果这份调查将英国上周公投退欧的冲击也考虑在内，那么结果可能还要糟糕很多。英国退欧在金融市场掀起动荡，并施压日本央行本月稍晚扩大刺激举措。

周五公布的其他数据显示，日本5月家庭支出连续第三个月下滑，5月全国核心消费者物价指数(CPI)创2013年4月以来最大同比降幅，这些都使得决策者面临采取更多行动刺激经济增长的压力。

“非制造业企业信心恶化代表需求疲弱。这给了政府加大刺激支出力度的动机，”瑞银证券分析师Daiju Aoki表示。

“如果政府在下周参议院选举后很快宣布刺激支出的规模，则日本央行可能在月底放宽政策，”他表示。

日本央行季度短观调查报告显示，6月大型制造业景气判断指数为正6，与3月调查时持平。路透调查访问的分析师预估中值为正4。

调查显示，大型非制造业景气判断指数由正22下降至正19，因零售商受到国内消费疲弱以及海外旅客支出放缓的影响。

大型企业上修资本支出计划，预计2017年3月止的当前财年资本支出增加6.2%，不过企业通常都会在6月上修支出计划。

**未反映英国退欧影响**

一位日本央行官员就短观调查对记者表示，大部分企业是在英国公投意外退欧之前就回复问卷，表明企业信心恶化程度可能超过调查显示的结果。

一些分析师称，日圆近期的升值料也将令出口企业获利承压，可能降低他们执行支出计划的意愿。

调查显示，大型制造企业预计，当前财年美元兑日圆汇率平均为111.41日圆，远高于最近约102日圆的水平，表明他们尚未充分考虑日圆最近升值对获利的影响。

“目前英国退欧带来的短期冲击已有所消退，但可以肯定的是，全球经济面临的下行风险已经增加了，”SMBC Friend证券首席市场分析师岩下真理表示。

另有数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，更加远离央行2%的目标，也使央行依然面临压力，最早可能在7月28-29日的下次会议上决定扩大货币刺激计划。

政府数据显示，日本5月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降1.1%，意味着疲弱的消费将不利于公司提高商品价格。

今年第一季度日本经济扩张速度达到一年来最快水平，但分析师称，今年其余时间经济增长不会加速，因为缓慢的薪资增长给消费带来压力。疲弱的新兴市场需求以及日圆上涨等外部阻力因素，也给出口前景蒙上阴影。

日本通胀情况图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

日本当局口头干预下的日圆汇率走势图表：tmsnrt.rs/1Xoyiva

(完)