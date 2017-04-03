焦点：日本企业信心改善 因经济复苏范围扩大--央行短观

路透东京4月3日 - 一份备受关注的日本央行调查显示，日本3月大型制造业者信心连续第二个季度改善，显示由出口带动的经济复苏所惠及的范围扩大。

日本央行短观调查报告显示，服务业信心出现六个季度来的首次改善，企业对资本支出计划仍然乐观，令人期待经济复苏将在未来几个月蓄积动能。

日本央行4月26-27日的政策会议将会考虑该数据，因此市场更加认为央行下一步行动将是减少而非扩大货币刺激。

“短观调查显示，制造业和服务业企业信心均衡改善，”巴克莱证券(Barclays Securities)经济分析师Yuichiro Nagai表示。

“总之，该数据支持日本央行对经济的乐观看法。”

3月大型制造业景气判断指数为正12，为2015年12月以来最高。12月发布的前次调查结果为正10。路透访问的分析师预估中值为正14。

调查显示，大型非制造业景气判断指数上升2点至正20，为六季来首次上升，并触及2016年3月以来最高。

调查显示，大型制造业者和大型非制造业者预计未来三个月企业景气将略微恶化，因英国退欧和美国总统特朗普贸易保护主义言论等全球贸易面临的风险，使前景蒙上阴云。

调查发现，大型企业计划将截至明年3月的财年资本支出提高0.6%，市场预估中值为减少0.1%。

“大家都谈论保护主义风险，但迄今日本企业并未就此采取任何具体举措，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示。

“这份短观调查将强化对日本央行会暂时按兵不动的预期。我们当然认为没有必要放宽或收紧政策，”他说。

日本经济最近几个月展现生机，出口和工业生产受惠于全球需求回升。

今年稍晚通胀料将加速，有愈来愈多的分析师如今预测日本央行下次行动可能是开始缩减其大规模的货币刺激。

短观信心指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出，数值若为正说明乐观者多于悲观者。(完)