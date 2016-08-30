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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 13:54 BJT

专访：日本内阁官房长官暗示准备阻止日圆飙涨

路透东京8月30日 - 当被问到日本政府是否会干预汇市以阻止日圆过度上涨时，日本内阁官房长官菅义伟周二表示，政府正密切关注市场走势，并准备“适当”应对。

菅义伟还维护日本央行备受争议的负利率政策，称这类举措如果帮助改善经济，将使金融机构受益。

“财务省、金融厅和央行目前就市场问题定期召开会议，”菅义伟接受路透专访时称。

“通过这些会面，政府将密切关注市场动态，并适当应对，”他被问及日本当局是否会在日圆急涨时干预汇市时表示。

4-6月日本经济陷入停滞，分析师预计本季即使回升，力度也很小，因全球增长疲弱以及今年日圆兑美元上涨20%伤及出口及资本支出。

1月份日本央行决定实施负利率政策，但未能止住日圆涨势，反而招致了市场对于此举将损害金融机构获利的批评。

菅义伟表示，如果央行政策能成功地提振经济，那么也将给金融机构带来“巨大”好处，并称应由央行来决定具体的货币政策举措。

在被问及日本是否会诉诸于“直升机撒钱”，即央行直接认购公债的做法时，菅义伟表示，直升机撒钱的说法到底指什么还没有明确的定义。

他表示，重要的是政府和央行要通力合作击退通缩，同时要尊重央行的独立性，令其免受政治干预。

“日本央行(上个月)决定扩大交易所上市基金(ETF)的购买规模。此后不久，日本政府也宣布了其经济刺激方案，”菅义伟说。

“我相信，如果政府和央行能够协调好政策，我们将会看到效果。”(完)

(编译 张涛/王洋; 审校 王颖)

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