专访：日本内阁官房长官暗示准备阻止日圆飙涨

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透东京8月30日 - 当被问到日本政府是否会干预汇市以阻止日圆过度上涨时，日本内阁官房长官菅义伟周二表示，政府正密切关注市场走势，并准备“适当”应对。
菅义伟还维护日本央行备受争议的负利率政策，称这类举措如果帮助改善经济，将使金融机构受益。
“财务省、金融厅和央行目前就市场问题定期召开会议，”菅义伟接受路透专访时称。
“通过这些会面，政府将密切关注市场动态，并适当应对，”他被问及日本当局是否会在日圆急涨时干预汇市时表示。
4-6月日本经济陷入停滞，分析师预计本季即使回升，力度也很小，因全球增长疲弱以及今年日圆兑美元上涨20%伤及出口及资本支出。
1月份日本央行决定实施负利率政策，但未能止住日圆涨势，反而招致了市场对于此举将损害金融机构获利的批评。
菅义伟表示，如果央行政策能成功地提振经济，那么也将给金融机构带来“巨大”好处，并称应由央行来决定具体的货币政策举措。
在被问及日本是否会诉诸于“直升机撒钱”，即央行直接认购公债的做法时，菅义伟表示，直升机撒钱的说法到底指什么还没有明确的定义。
他表示，重要的是政府和央行要通力合作击退通缩，同时要尊重央行的独立性，令其免受政治干预。
“日本央行(上个月)决定扩大交易所上市基金(ETF)的购买规模。此后不久，日本政府也宣布了其经济刺激方案，”菅义伟说。
“我相信，如果政府和央行能够协调好政策，我们将会看到效果。”(完)
(编译 张涛/王洋; 审校 王颖)
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