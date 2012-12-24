版本:
中国
时事要闻 | 2012年 12月 24日 星期一 14:47 BJT

川口顺子可能再次出任日本外务大臣

路透东京12月24日 - 共同社周一报道称，安倍晋三出任日本首相后，可能邀请参议员川口顺子重新担任外务大臣。

当前正值中日关系紧张，安倍主张在岛屿争议中对中国采取更强硬立场。

共同社透露，安倍目前正在确定内阁人选，新内阁料于周三诞生。

川口顺子2002-2004年曾在小泉纯一郎手下担任外务大臣。

据共同社称，安倍领导的自民党内一些人士希望由前金融大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）或前自民党干事长石原伸晃(Nobuteru Ishihara)出任外务大臣。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐