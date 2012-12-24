川口顺子可能再次出任日本外务大臣

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透东京12月24日 - 共同社周一报道称，安倍晋三出任日本首相后，可能邀请参议员川口顺子重新担任外务大臣。
当前正值中日关系紧张，安倍主张在岛屿争议中对中国采取更强硬立场。
共同社透露，安倍目前正在确定内阁人选，新内阁料于周三诞生。
川口顺子2002-2004年曾在小泉纯一郎手下担任外务大臣。
据共同社称，安倍领导的自民党内一些人士希望由前金融大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）或前自民党干事长石原伸晃(Nobuteru Ishihara)出任外务大臣。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。