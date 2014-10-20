日本内阁两位女性大臣辞职 安倍晋三面临重大打击

日本内阁经济产业大臣小渊优子周一因政治资金问题而辞职。路透

路透东京10月20日 - 日本经济产业大臣小渊优子因政治资金丑闻周一提出辞呈，而法务大臣松岛绿也在被控违反选举法后辞职，这对于自2012年上台执政的安倍晋三来说是最重大的一项打击。

这两位女性内阁成员的去职，可能令关键政策的决定面临更为困难的局面，包括是否推进不受欢迎的全国消费税上调，以及是否重启2011年福岛核泄露事件后关闭的反应堆。

安倍晋三希望通过迅速任命新内阁成员以控制事态的破坏，不过反对派正在观察其它9月初任命的内阁大臣，寻找可能的发难点。一些政治观察家表示，若有更多的官员辞职，则安倍晋三本人政治前途或将面临质疑。

经济产业大臣小渊优子日前被揭发，她的后援团体滥用政治资金。小渊优子在记者会上宣布辞职。40岁的小渊优子是前首相小渊惠三的女儿，原先被认为有机会成为日本第一位女性首相。

小渊优子辞职的几个小时后，法务大臣松岛绿也辞职。在野党民主党已对松岛绿提出刑事指控，指称她向选民分发纸扇，违反选举法。

安倍晋三在一个多月前改组内阁，延揽五名女性阁员，希望提振支持度，小渊优子和松岛绿便是其中两名女阁员。

“我任命了她们，身为首相，我有责任，”安倍在首相办公室向记者表示。“我向国民深深致歉。”安倍并表示，希望今天决定这两个职位的接任人选。

作为重要部会经济产业省的领导人，小渊优子的任务是说服怀疑核电安全的社会大众，接受安倍政府重启核电的争议计划。

“我们不能让经济政策和能源政策因为我的问题而在经济产业省搁浅，因此我将辞职，”小渊优子在向全国播出的记者会上表示。

小渊优子是安倍内阁第一个请辞下台的阁员，安倍自2012年12月第二度担任首相之后，承诺振兴日本经济及强化国防立场，以因应诸如中国崛起等的挑战。

**第二任期**

安倍在2006-07年第一度担任首相期间，即饱受内阁阁员丑闻的冲击，当时有几名阁员请辞，一位自杀。就在面临与国会僵局、以及支持率下滑、健康不佳等因素之中，安倍的第一度首相任期仅为时一年多就辞职下台。

安倍的现任内阁在9月人事调整之前，甚少卷入丑闻。执政党在国会拥有足够多数，在2016年前都不需要进行大选。但反对党民主党以新上任的阁员为目标，试图藉此削弱安倍的支持度。

同样在9月获得任命的防卫大臣江渡聪德，也因政治资金问题遭到反对党质疑。

“他们想用快刀斩乱麻的方式控制损害程度，”日本大学政治学教授Tomoaki Iwai说。“但安倍支持度将下滑...政策执行之路将不会是坦途。”他并表示，如果还有其他大臣也请辞，那么情况将变得更严峻。

安倍必须在年底前决定是否要按照既定计划，从2015年10月起把消费税调高至10%。今年4月消费税上调至8%，已把日本经济推入2009年全球金融危机以来最深的季度下滑。

安倍的支持率已开始下降，由此产生的忧虑可能会使他上调消费税的决定变得更加复杂。

“我认为，为防止安倍支持率下降，消费税上调很有可能会推迟一年，并制定一个中等规模的经济扶持方案，”Risona银行首席分析师Koichi Kurose表示。

根据日本共同社周末的一项调查，安倍支持率已较上月下降6.8个百分点，至48.1%。将近三分之二受访者反对第二次增税，几乎85%的受访者表示，他们并未感觉到经济复苏。

安倍原本希望，善于言辞的小渊优子能缓解外界对核能的反对。部分政治分析师称，相关争论或阻碍安倍重启核反应堆的计划，共同社调查中有60%以上的选民反对该计划，但其他分析师称，安倍可能会坚持该政策。

丑闻可能还会削弱赌场合法化的前景，安倍称赌场合法化将提升游客数量，从而给经济带来提振；但很多选民予以反对，而安倍的联合政府伙伴对此也有疑虑。

小渊优子涉及政治资金丑闻上周四见诸媒体报导。上周六日本放送协会(NHK)报导称，小渊优子的两个政治团体在2009至2011年间支出了4,300万日圆(40万美元)的年度剧院活动费用，而2012年的这类支出则根本没有记录。

小渊优子周一表示，对相关记录的调查发现了剧院活动支出的问题，她将要求外部会计师和律师展开进一步调查。(完)

(编译 王洋/蔡美珍/李婷仪/王颖；审校 龚芳/杜明霞)

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