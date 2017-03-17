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国际财经 | 2017年 3月 17日 星期五 10:31 BJT

日本内阁官房长官称政府目前未考虑帮助东芝

路透东京3月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本政府目前未考虑采取措施帮助东芝(6502.T)。

本周东芝再次未能如期提交经过审计的第三季财报，并表示将考虑出售核电事业西屋的多数股权。该业务是造成东芝财务问题的核心根源。

消息人士告诉路透，日本一支有政府背景的基金可能投资东芝的记忆体芯片业务部门，买入其少数股权。东芝希望出售芯片业务以获取现金。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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