日本内阁官房长官称政府目前未考虑帮助东芝

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透东京3月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五称，日本政府目前未考虑采取措施帮助东芝(6502.T)。
本周东芝再次未能如期提交经过审计的第三季财报，并表示将考虑出售核电事业西屋的多数股权。该业务是造成东芝财务问题的核心根源。
消息人士告诉路透，日本一支有政府背景的基金可能投资东芝的记忆体芯片业务部门，买入其少数股权。东芝希望出售芯片业务以获取现金。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。