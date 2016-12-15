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国际财经 | 2016年 12月 15日 星期四 11:10 BJT

日本政府将密切关注美联储升息将带来的影响--菅义伟

路透东京12月15日 - 日本政府内阁官房长官菅义伟周四称，日本政府将密切关注美联储升息决定的影响。

菅义伟在例行新闻发布会后对记者表示，美联储升息决定是基于美国经济改善，这对全球经济而言不是坏事。

美联储周三将指标利率区间上调至0.5-0.75%，并暗示2017年加速升息。

当被问及美国智库一篇报告称中国部署武器时，菅义伟称日本正密切监控情势。该份报告称，中国看来已在南中国海上七座人工岛礁部署防空及反导弹系统等武器。(完)

(编译 白云/张明钧; 审校 高琦/戴素萍)

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