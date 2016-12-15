日本政府将密切关注美联储升息将带来的影响--菅义伟

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月15日 - 日本政府内阁官房长官菅义伟周四称，日本政府将密切关注美联储升息决定的影响。
菅义伟在例行新闻发布会后对记者表示，美联储升息决定是基于美国经济改善，这对全球经济而言不是坏事。
美联储周三将指标利率区间上调至0.5-0.75%，并暗示2017年加速升息。
当被问及美国智库一篇报告称中国部署武器时，菅义伟称日本正密切监控情势。该份报告称，中国看来已在南中国海上七座人工岛礁部署防空及反导弹系统等武器。(完)
(编译 白云/张明钧; 审校 高琦/戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。