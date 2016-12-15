日本政府将密切关注美联储升息将带来的影响--菅义伟

菅义伟在例行新闻发布会后对记者表示，美联储升息决定是基于美国经济改善，这对全球经济而言不是坏事。

当被问及美国智库一篇报告称中国部署武器时，菅义伟称日本正密切监控情势。该份报告称，中国看来已在南中国海上七座人工岛礁部署防空及反导弹系统等武器。(完)