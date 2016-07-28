日本经济财政大臣敦促日本央行配合政府出台货币刺激举措

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月28日 - 日本首相安倍晋三宣布大于预期的财政支出计划后，日本媒体援引经济财政大臣石原伸晃的话报导，政府和日本央行必须共同努力以支撑经济。
这番言论表明，安倍周三早于预期宣布经济刺激计划是政府向日本央行施压，促其在周五结束的政策会议上扩大货币刺激举措。
据共同社报导，石原伸晃在周三晚间一档电视节目中称，“首相传递出强有力的信息。我认为日本央行官员将加以考虑，并作出适当的决定。”
就在安倍公布大规模新刺激举措数小时后，石原伸晃称，“我认为(日本央行总裁)黑田东彦了解全球都在关注”日本央行的政策回应。
安倍晋三周三宣布了规模庞大的28万亿日圆(2,670亿美元)刺激计划以振兴经济，带动日本股市上涨并打压日圆。
多位日本央行决策制定者倾向周五推迟放宽政策，担心已推出的大规模购债计划成本上升且回报减少。央行的购债计划正使债券市场流动性乾涸。
但石原伸晃的评论显示，政治考量可能迫日本央行采取行动，当前央行正以日渐枯竭的政策工具力图战胜经济不利因素。
财务大臣麻生太郎周二告诉记者，他希望日本央行继续尽所能来抗击通缩，暗示希望进一步货币宽松。(完)
(编译 李爽/张若琪 审校 张荻)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。