日本经济财政大臣敦促日本央行配合政府出台货币刺激举措

路透东京7月28日 - 日本首相安倍晋三宣布大于预期的财政支出计划后，日本媒体援引经济财政大臣石原伸晃的话报导，政府和日本央行必须共同努力以支撑经济。

这番言论表明，安倍周三早于预期宣布经济刺激计划是政府向日本央行施压，促其在周五结束的政策会议上扩大货币刺激举措。

据共同社报导，石原伸晃在周三晚间一档电视节目中称，“首相传递出强有力的信息。我认为日本央行官员将加以考虑，并作出适当的决定。”

就在安倍公布大规模新刺激举措数小时后，石原伸晃称，“我认为(日本央行总裁)黑田东彦了解全球都在关注”日本央行的政策回应。

安倍晋三周三宣布了规模庞大的28万亿日圆(2,670亿美元)刺激计划以振兴经济，带动日本股市上涨并打压日圆。

多位日本央行决策制定者倾向周五推迟放宽政策，担心已推出的大规模购债计划成本上升且回报减少。央行的购债计划正使债券市场流动性乾涸。

但石原伸晃的评论显示，政治考量可能迫日本央行采取行动，当前央行正以日渐枯竭的政策工具力图战胜经济不利因素。

财务大臣麻生太郎周二告诉记者，他希望日本央行继续尽所能来抗击通缩，暗示希望进一步货币宽松。(完)