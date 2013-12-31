智能手机掀自拍热潮 日本中端相机厂商面临严考

路透东京12月30日(记者 Sophie Knight/Reiji Murai) -松下(6752.T)和日本其他中端相机制造商面临将智能手机自拍一族吸引到无反相机的战役。无反相机五年前出现，当时曾被寄予厚望。

自从可以拍摄高质量照片的手机开始侵蚀卡片机业务以来，如同富士胶片(4901.T)和奥林巴斯(7733.T)等企业，松下的相机业务一直亏损。根据市场研究机构IDC，今年卡片机的销售很可能下滑逾40%，至不到5,900万部。

与此同时，无反相机的销售也不是很乐观，因消费者认为能将照片及时发布到网络上比照片质量更重要。无反相机介于低端的卡片机和高端的单反相机之间，被视为较有前途。

松下今年4月至9月相机总体销量下滑40%，该公司的相机部门岌岌可危，因松下的中期计划要求公司不能实现盈利的部门要么扭亏为盈，要么被裁撤。

瑞信分析师Yu Yoshida表示：“从中长期来看，数码相机制造商在不断下滑，相机市场日益被少数公司垄断。”

根据IDC的数据，今年7-9月，松下在相机市场的份额为3.1%，低于一年前的3.8%。佳能(7751.T)、尼康(7731.T)和索尼(6758.T)占据市场逾60%的份额。

Yoshida表示：“只有那些品牌影响力很大、价格极具竞争力的企业才能存活下去，而只有佳能、尼康和索尼符合这个标准。”

佳能和尼康主导单反相机市场，而索尼因其为很多相机制造商生产感光元件的优势，并且与其智能手机部门进行合作，当市场进行洗牌时也可能会存活下来。

通过削减卡片机、瞄准深海潜水等特殊市场、推出利润较高的无反相机机型，松下、奥林巴斯和富士试图抵挡智能手机的威胁。

无反相机为中端相机制造商提供了一个增长空间，因佳能和尼康的主导地位几乎让他们无法进入单反相机市场，而索尼在单反相机领域距离前两者也相差甚远。松下和富士都不生产单反相机，奥林巴斯今年也停止了单反相机的开发。

松下LumixGM等无反相机去掉了光学取景器所依赖的内部反光镜，用户是通过电子取景器或液晶显示器(LCD)来进行取景的。这使无反相机的体积比单反更小，但照片质量比卡片机或智能手机更好，因为其拥有较大的感光元件，并且可以变换镜头。

富士光学部门负责人HiroshiTanaka表示：“单反又沉又吵，而无反相机小巧而安静。有人说单反相机的成像质量更好，无反相机的成像质量也提高到了同样的程度。”

批评人士称，LCD屏幕永远都不可能与光学取景器的清晰度媲美，且对于体育项目等快速行动的对象，无反相机的拍照速度太慢。

但自从松下2008年推出首款国产无反相机机型G1以来，无反相机在日本成为热门产品。根据市场研究机构CIPA的数据，无反相机占日本可换镜头相机出货量的36%。

但无反相机迄今尚未在美国和欧洲流行，分别占上述两地区可换镜头相机出货量的10.5%和11.2%。欧美民众往往将图像质量与相机的大小和重量挂钩。

对于如何走出目前的困局，松下、奥林巴斯和富士都还没有确切的答案。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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