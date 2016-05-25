日本和加拿大均对南海问题“严重关切”--日本首相安倍

路透东京5月24日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本和加拿大均对南海地区的填海造地和军事化活动感到“严重关切”。该言论明显指向中国在南海的活动。

安倍晋三在与加拿大总理特鲁多举行的联合记者会上作出上述表示。本周稍晚七国集团（G7）领导人峰会将在日本召开，海上安全、全球经济以及反恐将会是本次峰会的主要议题。

“对于南中国海，我们对大规模填海造地、设施建设和军事化等引发紧张局势的单边行为都感到严重关切，”安倍对记者称。

“我们就合作维护基于规则的、自由和安全的海洋环境达成共识，这是具有重要意义的成就。”安倍说道。他所指的是自己与特鲁多的会谈。

特鲁多在讲话中没有谈及海上争端，而是将话题集中在与日本的经贸关系上。

“作为我们代表团的一部分，加拿大贸易部长也在这里。她将与日本多家企业见面，在访问中预计会宣布很多事情，”他说道。

特鲁多没有详细说明加拿大国际贸易部长克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）在日本的计划。（完）