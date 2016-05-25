日本和加拿大均对南海问题“严重关切”--日本首相安倍

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透东京5月24日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本和加拿大均对南海地区的填海造地和军事化活动感到“严重关切”。该言论明显指向中国在南海的活动。
安倍晋三在与加拿大总理特鲁多举行的联合记者会上作出上述表示。本周稍晚七国集团（G7）领导人峰会将在日本召开，海上安全、全球经济以及反恐将会是本次峰会的主要议题。
“对于南中国海，我们对大规模填海造地、设施建设和军事化等引发紧张局势的单边行为都感到严重关切，”安倍对记者称。
“我们就合作维护基于规则的、自由和安全的海洋环境达成共识，这是具有重要意义的成就。”安倍说道。他所指的是自己与特鲁多的会谈。
特鲁多在讲话中没有谈及海上争端，而是将话题集中在与日本的经贸关系上。
“作为我们代表团的一部分，加拿大贸易部长也在这里。她将与日本多家企业见面，在访问中预计会宣布很多事情，”他说道。
特鲁多没有详细说明加拿大国际贸易部长克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）在日本的计划。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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