日本第二季企业资本支出缺乏动能 GDP修正值料变动不大

路透东京9月1日 - 日本4-6月企业支出较前季下滑，暗示近期的国内生产总值(GDP)数据或仅有微幅修正，也显示资本支出疲弱正在阻碍经济成长。

资本支出数据凸显对日本经济停滞的疑虑。该数据将被用来计算9月8日公布的GDP修正值。

第二季GDP初值显示，实质国内生产总值(GDP)环比年率仅为上升0.2%，因出口及资本支出疲弱。[nB9S19K03M]

近期公布包括出口、工业生产与家庭支出等一系列数据表现疲弱，令市场更加认为当季的任何反弹都将较为温和。

“鉴于资本支出较前一季度下降，GDP修正值与初值相较可能变动不大，”巴克莱证券分析师Yuichiro Nagai表示。

“资本支出迄今为止都颇为疲软，鉴于日圆从年初以来的涨势，未来风险倾向于下档。”

财务省周四公布的数据显示，4-6月资本支出较上年同期增长3.1%，增幅较第一季的4.2%放缓。

但4-6月扣除软件的企业资本支出经季节调整后较前季下降0.5%。

4-6月企业经常性获利较上年同期下降10.0%，因日圆升值且智能手机产出减少损及电子业者的获利。熊本地震造成的生产中断也打击汽车制造商。

美元/日圆周四约在103日圆左右交投。美元/日圆今年以来跌约20%，自周五以来则收复部分失地。日圆强劲会打击日本出口，使得进口较为便宜，从而损及日本摆脱通缩及经济停滞的努力。(完)