日本11月汽车出口激增 但日圆走软带动贸易逆差扩大

* 日本11月出口较上年同期增长18.4%，路透预估为增加17.9%

* 贸易逆差扩大因日圆走软推升进口价格

* 日本央行周五可能维持政策不变

路透东京12月18日 -日本11月出口出现连续第九个月增长，受向美国和中国出口汽车带动，显示出日圆走软和全球需求复苏是当前主要推动日本经济增长的动力。

日本对中国和美国的汽车出货量分别激增185%和13.2%。

分析师称，美国经济稳步复苏提振对日本汽车的需求，而日圆走软也给予丰田汽车等出口商(7203.T)竞争优势。

NLI基础研究所齐藤太郎称，“日圆走软对日本出口起效，尽管作用缓慢，但给予汽车厂商一定的降价空间。”

“至于中国，不能寄望现在开始需求大增，因中国经济正稳步放缓。”

日本11月出口增长18.4%，高过路透调查分析师给出的预估中值17.9%，10月日本出口增长18.6%。

虽然今年日圆兑美元已经下跌近16%，但出口增速迄今却基本一直低于早前预期。经过季节调整后，11月出口较前月下降0.2%。

“亚洲需求在11月支撑了日本出口。数据证实，日本出口持续回升，反映了全球经济逐步复苏，”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。

“这是个正面数据，但随着全球复苏降温，增速不太可能加快。”

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**贸易逆差扩大**

日圆走软给日本的贸易收支造成冲击，推高了进口燃料成本，导致贸易逆差扩大。决策者对此感到忧虑。

11月进口较上年同期增长21.1%，与路透调查预估的21.4%大致相当，因日圆疲弱及对石化燃料的需求以弥补核能缺口。2011年福岛核灾难之后核电站关停，造成发电能力下降。

日本11月贸易逆差1.29万亿日圆(125.6亿美元)，连续第17个月录得逆差。分析师预估为逆差1.319万亿日圆。这是1月以来最大贸易逆差，日本1月贸易逆差为创纪录的1.6万亿日圆。

在明年4月上调消费税之前的一波购买潮也在刺激进口。“日本的贸易逆差明年3月前可能进一步扩大。国内需求自4月开始触顶后，逆差才会开始收窄，”农林中金总合研究所经济分析师南武志称。

“不过除非核反应堆重启且全球经济突然加速复苏，否则日本的贸易逆差将持续下去，而这两个条件都不会很快出现。”

净出口疲弱是7-9月日本经济成长放缓的主因，因为日本的亚洲贸易伙伴国成长步履蹒跚。

分析师预计迈向新年，日本经济成长将增强，但很多分析师警告，该国必须更依赖内需来实现增长，因为净出口可能仍然疲弱。

预计日本央行周五将维持货币政策不变。乐观的企业信心调查进一步显示，日本央行的大规模刺激政策正在让越来越多的经济领域受益，这将让其受到鼓舞。(完)

(编译 田建华/朱晓军/王翔琼；审校 李婷仪/徐文焰/艾茂林)

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