日本2013年汽车销量仅增0.1% 今年4月后前景难料

路透东京1月6日 -周一公布的产业数据显示，日本2013年全年汽车销售量微增0.1%，为538万辆，因9月起销售强劲，抵销了去年稍早因环保节能车补贴政策2012年9月到期后重挫的市况。

日本汽车经销商协会(JADA)和日本全国轻自动车协会连合会(全轻自协)的高管表示，2014年1-3月日本汽车销售可望继续较上年同期成长，但4月消费税开始上调后前景难料。日本是全球第三大汽车市场。

全轻自协一名主管称，在更节能及安全规格改善的新车款销售带动下，排气量660cc的迷你车2013年创下210万辆的年销售纪录，较2012年成长6.7%。

两家协会的数据显示，日本12月整体汽车销量较上年同期增加25%至423,210辆。

含Lexus品牌在内，丰田汽车(7203.T)12月非迷你车销售成长11.9%；本田汽车(7267.T)激增105.3%，日产汽车(7201.T)则小幅成长1.0%。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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