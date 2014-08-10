丰田及本田调降中国零部件价格

路透上海8月9日 - 中国当局对汽车业进行反垄断调查后，相关影响已扩及外国豪华车品牌以外领域，日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)及日产(7201.T)等业者成为最新采取回应的外国企业。

丰田与中国广汽集团合资的广汽丰田，以及本田与广汽集团合资的广汽本田，周五皆宣布由于调查缘故将调降零部件价格。

日产与中国东风汽车的合资事业则表示，已密切关注当局的意见，并积极研究改善措施。

中国发改委加强对国际汽车大厂的反垄断调查后，宝马、奔驰、奥迪、克莱斯勒和捷豹路虎等国际大厂过去一个月纷纷下调在中国的整车或零部件售价。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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