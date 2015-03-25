日本“出云号”准航母服役

路透横滨3月25日 - 日本海上自卫队周三接收了二战以来日本最大的战舰“出云号”，这艘驱逐舰能够搭载直升机，吨位堪比曾与美国海军在太平洋上作战的日本帝国海军航母。

在日本首相安倍晋三寻求国会批准放松战后和平宪法对向海外派兵的限制之际，能够容纳470人的“出云号”开始服役突显日本向海外扩张军力的努力。

该舰长248米，在尺寸和设计上酷似美国海军两栖攻击舰，其直升机驱逐舰的设计令其并未突破宪法有关日本不能拥有发动战争装备的限制。航母因能够投送兵力被视为攻击性武器装备。

舰艇交付仪式在日本海洋联合公司在横滨的造船厂举行。日本防务大臣中谷元在舰艇旁表示，“这艘舰艇能够承担包括维和、国际减灾及救援在内的广泛角色。”

“它还有助于提升我们的反潜能力。”他说道。

日本还在增加较远程巡逻机和军事运输机，并采购美国洛克希德马丁生产的F-35战斗机、两栖攻击战车以及波音公司的鱼鹰运输机。

“出云号”没有装备供固定翼战机起飞的飞机弹射器，但计划中能够实现垂直起降的衍生版F-35型战机能够在出云号飞行甲板上起飞。

“出云号”以横须贺海军基地为母港，这里还有另外两艘较小的同为驱逐舰的直升机航母。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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