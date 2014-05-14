日本预期将批准博彩业合法 美国富豪分别押注东京和大阪

路透大阪/东京5月11日(记者 Farah Master/Nathan Layne) -两位美国亿万富翁分别押注东京和大阪将成为博彩在日本合法化后首个开设赌场的城市。

根据里昂证券的说法，日本是世界上最后一批尚未被开发的博彩市场之一，且很可能成为继澳门和美国之后第三大博彩目的地，博彩年收入将会超400亿美元。

支持博彩合法化的日本国会议员希望在今年看到初步草案出台，到2020年东京奥运会时会有首家赌场开业。

76岁的芝加哥房地产大亨尼尔·布鲁姆(Neil Bluhm)押注日本南部商业中心--大阪，而拉斯维加斯博彩业巨头、拉斯维加斯金沙集团CEO谢尔登·阿德尔森(Sheldon Adelson)则看好东京。

布鲁姆之前是一名律师，现在是RushGaming的掌门人，旗下在宾夕法尼亚、芝加哥和尼亚加拉大瀑布拥有赌场。根据福布斯的数据，布鲁姆的个人资产净值高达26亿美元。布鲁姆认为，大阪政府比较灵活，会帮助推动赌场项目，最重要的是，大阪有现成的赌场选址。

他表示，从审批到建设，东京的流程将更复杂，时间更长，成本更高。

阿德尔森也没有排除投资大阪的可能性，但他更看好东京，因为东京人口众多，且富裕程度很高。如果博彩业在日本合法化，阿德尔森承诺将投资100亿美元，他说这是他的竞争对手所无法提供的。根据福布斯的数据，阿德尔森的个人身家接近390亿美元。

**巨额投资**

摩根士丹利在最新一份报告中预测，如果一家日本赌场的成本逾50亿美元，那么其投资回报率不到20%，因成本不断增加，且很难吸引一掷千金的中国VIP客户。

尽管如此，金沙集团依然看好日本的赌场项目，因该国人口富裕，且邻近中国。金沙集团全球开发执行总裁GeorgeTanasijevich在接受路透电话采访时表示：“我们有信心为我们的股东带来满意的回报。”

布鲁姆则对竞争对手所谓巨额投资的说法嗤之以鼻。

布鲁姆对路透表示：“有时候，人们为了被选上而大肆吹嘘……我们在大阪的投资额在40亿-50亿美元之间。”

大阪政府经济战略局的负责人MasayukiInoue表示，大阪政府希望外国运营商选择与本地企业成立财团或合资企业，强调大阪希望打造拥有会务和娱乐设施的大型赌场度假酒店。

“大阪市很灵活，我们对一切持开放的讨论态度。”

大阪府知事松井一郎(Ichiro Matsui)上月在接受路透采访时表示，赌场运营商愿投资约50亿美元用于建设一座综合性赌场，并承担未来如铁路交通等部分基础设施建设的费用。

相比之下，东京官员则在赌场建设计划上脚步踟蹰。

行业高管私下里担心，东京把精力集中在奥运会的承办上，对推动博彩业兴趣寡然。东京都知事舛添要一(YoichiMasuzoe)尚未表示是否会为东京申请博彩牌照。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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