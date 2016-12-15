日本国会通过赌场合法化 为庞大的赌场度假村商机铺平道路

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月15日 - 日本国会周四通过法案使赌场合法化，终结了15年的政治口水战，为综合了高风险赌博、酒店、购物及会议空间的运营项目铺平了道路。
大和总研估算，只要有三家赌场，每年就能产生将近100亿美元的净利，相当于日本国内生产总值(GDP)的0.2%。
不过，博彩业高层表示最快要到2022-23年才能见到赌场营运。目前尚需在一年之内作出新立法，就监管、税率，以及应对赌瘾及有组织犯罪之类的社会问题制定细节。
跨国博彩企业包括永利(WYNN.O)、美高梅(MGM.N)、以及凯撒娱乐集团(CZR.O)等，均已考虑在日本投资，它们可能将竞逐以取得运营权。
美高梅执行长曾于10月告诉路透，该公司将向日本一家赌场最高投资100亿美元。
日本国内企业--从赌博机台制造商科乐美控股株式会社(Konami Holdings Corp)(9766.T)到点钞机制造商日本金銭机械株式会社(Japan Cash Machine Co Ltd)(6418.T)等等也可望受惠。
众议院议员是在周四凌晨才通过批准法案，本案此前已经在参议院过关。
虽然赌场度假村设立的地点尚未决定，但东京、邻近的横滨、以及关西的大阪都是可能的落脚点。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。