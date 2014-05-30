安倍晋三将参观新加坡赌场 或为日本建赌场取经

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透新加坡5月30日 - 日本首相安倍晋三将参观新加坡两个赌场度假村，日本正考虑实现赌场合法化，以提振旅游业并吸引投资。
日本有1.28亿人口，是全球第三大经济体，被视为赌场运营商的“宝地”，因其国民富裕，且亚洲邻国有众多富有赌客。
里昂证券估计日本可望成为全球第三大博彩市场，仅次于澳门和美国，可迅速实现年博彩收入至少400亿美元，并且要连续增长许多年后，才会步入成熟阶段。
安倍迄今尚未就赌场合法化问题公开表态，他将参观新加坡滨海湾金沙酒店（Marina Bay Sands）和圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）。
日本考虑开设赌场已逾10年，眼下付诸实现的机率很高。议员寄望于在今年晚些时候通过相关法案。
政界和行业消息人士周五透露，支持赌场法案的议员希望能在秋季议会特别会议上通过该法案。
一位政界消息人士称，在当前的议会会议上通过有难度。当前的议会会议将于下月结束。
该消息人士称，此项立法推迟到明年的可能性也很小，因为那样的话，就难以赶在2020年东京奥运会前建好赌场度假村。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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