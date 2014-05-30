版本:
中国
时事要闻 | 2014年 5月 30日 星期五 15:07 BJT

安倍晋三将参观新加坡赌场 或为日本建赌场取经

路透新加坡5月30日 - 日本首相安倍晋三将参观新加坡两个赌场度假村，日本正考虑实现赌场合法化，以提振旅游业并吸引投资。

日本有1.28亿人口，是全球第三大经济体，被视为赌场运营商的“宝地”，因其国民富裕，且亚洲邻国有众多富有赌客。

里昂证券估计日本可望成为全球第三大博彩市场，仅次于澳门和美国，可迅速实现年博彩收入至少400亿美元，并且要连续增长许多年后，才会步入成熟阶段。

安倍迄今尚未就赌场合法化问题公开表态，他将参观新加坡滨海湾金沙酒店（Marina Bay Sands）和圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）。

日本考虑开设赌场已逾10年，眼下付诸实现的机率很高。议员寄望于在今年晚些时候通过相关法案。

政界和行业消息人士周五透露，支持赌场法案的议员希望能在秋季议会特别会议上通过该法案。

一位政界消息人士称，在当前的议会会议上通过有难度。当前的议会会议将于下月结束。

该消息人士称，此项立法推迟到明年的可能性也很小，因为那样的话，就难以赶在2020年东京奥运会前建好赌场度假村。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐