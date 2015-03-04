日本南部偏远小岛成为猫咪天堂

(本文由路透中文网编译提供)

路透日本青岛3月3日 - 在日本南部一个偏远的小岛--青岛上，一群野猫占据着这个岛，它们或在废弃的房屋内蜷缩着打盹儿，或在渔村中闲庭信步。而渔村中的居民与这些猫的数量比为1:6。

起初，人们将猫带到这个偏远岛屿上是为了治理鼠患：渔民的船上老鼠成灾，后来猫也就留在了岛上，而且数量大增。

超过120只猫盘踞在岛上，人的数量则屈指可数，其中多数都是一些退休的人。他们没有加入二战后涌入城市找工作的移居潮。

青岛到爱媛县乘船有30分钟路程，1945年时这里曾有900名居民。当地人也将青岛称为猫岛，现在岛上唯一的人迹就是白天从内陆坐船来看猫的游客。

岛上没有餐馆、汽车、商店或零食小铺，这里并不是游客的天堂。但爱猫的人绝不会抱怨。

青岛上的猫并不挑食，它们靠从游客那里得到的米团、能量棒或土豆存活。由于没有天敌，这些猫在岛上毫无所惧。

然而，也不是所有居民都喜欢这些猫。一位老太太就用棍子驱赶祸害她后花园的猫们。当地人还试图将猫的数量控制在一定范围内，至少给10只猫做了绝育手术。

当地人对游客也不是特别友好。他们虽然并不介意游客到来，但是希望平静的生活不被打扰。（完）