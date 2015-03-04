日本南部偏远小岛成为猫咪天堂

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本青岛3月3日 - 在日本南部一个偏远的小岛--青岛上，一群野猫占据着这个岛，它们或在废弃的房屋内蜷缩着打盹儿，或在渔村中闲庭信步。而渔村中的居民与这些猫的数量比为1:6。
起初，人们将猫带到这个偏远岛屿上是为了治理鼠患：渔民的船上老鼠成灾，后来猫也就留在了岛上，而且数量大增。
超过120只猫盘踞在岛上，人的数量则屈指可数，其中多数都是一些退休的人。他们没有加入二战后涌入城市找工作的移居潮。
青岛到爱媛县乘船有30分钟路程，1945年时这里曾有900名居民。当地人也将青岛称为猫岛，现在岛上唯一的人迹就是白天从内陆坐船来看猫的游客。
岛上没有餐馆、汽车、商店或零食小铺，这里并不是游客的天堂。但爱猫的人绝不会抱怨。
青岛上的猫并不挑食，它们靠从游客那里得到的米团、能量棒或土豆存活。由于没有天敌，这些猫在岛上毫无所惧。
然而，也不是所有居民都喜欢这些猫。一位老太太就用棍子驱赶祸害她后花园的猫们。当地人还试图将猫的数量控制在一定范围内，至少给10只猫做了绝育手术。
当地人对游客也不是特别友好。他们虽然并不介意游客到来，但是希望平静的生活不被打扰。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放