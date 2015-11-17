专访：日央行年内料不会进一步放松政策--安倍经济学设计师

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京11月16日 - 日本首相安倍晋三经济政策的主要制定者、自民党众议员山本幸三周一表示，日本央行今年不太可能进一步放松货币政策，以避免日圆贬值损及低收入家庭。
山本幸三表示，货币政策已是超宽松，政府应扩大财政支出，通过向家庭发放补贴来支撑民间消费。
山本幸三称，“如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息，可能会加速日圆贬值，从而导致进口食品成本上升，损害家庭支出。”
他在路透专访中称，日本央行年内或将按兵不动，观察预期中的美联储加息对日圆汇率的影响。
山本幸三在制定安倍政府的经济刺激政策中起了重要作用。
他最新的表态显示出，安倍的助手们愈发认为日本央行的举措目前已经足够，进一步的刺激可能弊大于利，进口成本会因日圆贬值而上升。(完)
(翻译 张荻；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。