热点聚焦：黑田东彦发动突袭 避免同僚提出不利实现通胀目标的预测

路透东京11月9日 - 日本央行总裁黑田东彦让市场意外的举措不仅止于最近一次大幅放松货币政策。他在会议前两天才向理事会成员提出，匆忙实施以免他们作出不利于实现他的通胀目标的较低预测。

为达到最大的冲击性效果，黑田东彦及其得力助手理事雨宫正佳为扩大量化和质化宽松(QQE)作准备工作时，只有少数央行幕僚知情。

对十几名内部人士和政府消息人士的采访显示，他们甚至没有像通常那样事先给财务省高层警示。

消息没有透露给媒体，10月31日政策会议宣布的决定推动日经指数冲上七年高位，日圆兑美元跌至七年低位。

市场反应对黑田东彦来说是好消息，但他最期待的是改变人们的通胀预期。日本陷入通缩困境已有二十年之久。

时机至关重要，也不是他的选择。在本次会议上，委员会还公布了下一个财年的通胀率预估，这是根据九位委员的预估中值所得。三位消息人士称，在公布前的两天，预估初值只有约1.5%。

这与7月的预估1.9%存在很大差距，一经公布可能对明年4月开始实现2%的通胀目标有致命的打击。通胀预期对消费行为有很大影响，后者最终决定物价，对通胀目标的怀疑可能会自我应验。

本次行动还有其他的诱因，包括10月油价的大跌，以及在美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定结束购债时，进一步放松政策可能会对市场有更多影响。

但三位消息人士称，让黑田东彦和其助手决定推出新一轮刺激举措的还是通胀预期。委员们将会在新行动的背景下重新做出通胀率预估。

这个策略果然奏效。理事会成员修改其预估，将这波QQE的效应纳入考量，通胀率预估提高至1.7%，更加接近黑田东彦主张的通胀目标，或许还可以消解市场上与日俱增的质疑声浪。

剔除4月调高消费税影响，9月核心CPI较上年同期增幅降至仅1%，许多人因而指责黑田没有乐观的理由。路透对分析师所做调查原预估增幅仅为1.1%。

**争取委员会的认同**

尽管黑田最后成功进一步放宽政策，但他同时也为决策过程操之过急付出代价：即委员会的分裂。日本央行每年买进公债规模将增加2,600亿美元，购买风险性资产规模将增加两倍。

消息人士们表示，由于政策委员会委员在正式会议中未达法定人数就不能进行政策讨论，黑田即指派日本央行官员暗中争取多数票，为宽松政策护航。

黑田知道他拥有两名副手的同意票，而无希望赢得委员会中两名市场经济学家的支持；他们长久以来均公开对QQE表示怀疑，尤其是木内登英，他希望这项计画在两年内划下句点。

因此黑田即积极游说委员会两名曾经从商的石田浩二及森本宜久。

尽管付出相当大的努力，他仍旧无法赢得他们的支持。更糟糕的是，他们先前很少公开表现对QQE的疑虑，而如今他们的反对立场将变得更加公开。

消息人士称，审议委员宫尾龙藏是一张游离票，他的投票结果难以预测。

消息人士表示，“如果日本央行真的要进一步宽松，那些这次不同意的人，很有可能会再次不同意。”

农林中金总合研究所经济分析师南武志预计，日本央行在2015年中期会再次宽松政策。他是路透调查的19位分析师中，四位正确预测到日本央行10月底会议意外之举的分析师之一。

倘若如此，当审议委员宫尾龙藏和森本宜久的任期分别在明年3和6月届满时，黑田东彦可能非常需要首相安倍晋三提名值得信赖的通货再膨胀学派人士出任审议委员。

“为了完全克服通缩痼疾，必须服尽所有的药物，”黑田东彦周三表示。“半套的药物治疗只会让症状更加严重。”(完)

(编译 王丽鑫/张荻/龚芳/戴素萍 审校 张明钧/艾茂林/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。