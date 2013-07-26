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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 26日 星期五 15:11 BJT

日本可能发展打击敌方基地的能力

日本防卫省报告称，日本应加强阻止和对抗导弹袭击的能力，包括可能发展打击敌方基地的能力，但官员否则这将用于先发制人的打击。鉴于中日岛屿争议以及日本侵华历史，北京可能对日本该报告作出强烈回应。图为日本首相安倍晋三。路透
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