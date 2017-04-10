焦点：日本央行乐观评价国内经济 尽管特朗普不确定性令人担忧

路透东京4月10日 - 日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。

日本央行总裁黑田东彦重申了央行维持大规模货币刺激政策的决心。目前通胀率仍远低于2%的央行目标水准。

“日本经济继续保持温和复苏趋势。就前景而言，预计会转向温和扩张，”黑田东彦周一在央行各地区分行经理季度会议上表示。

在这次会议之后发布的季度报告中，与三个月前相比，日本央行维持对该国九个地区中的八个地区经济的乐观评估不变，并上调了一个地区的经济评估。

包括丰田汽车(7203.T)大本营东海在内的两个地区称他们的经济在“温和扩张”，这是日本央行九年来首次将这种乐观措辞用在不止一个地区身上。

报告称，海外对电子零部件和半导体制造设备的需求旺盛，让很多日本制造商受益，这是日本经济复苏继续严重依赖出口的迹象。

报告称，有两个地区对民间消费的看法比三个月前要乐观，因就业市场趋紧促使一些公司涨薪。

一位日本央行官员称，有些公司抱怨说美国新政府贸易政策相关不确定性可能对企业计划造成影响，但少有公司称已经打算遏制国内支出。

“受美国新政府政策不确定性影响，我们推迟了墨西哥工厂的产能促进计划。但我们不打算调整在日本的投资，”日本东部一家金属产品制造商在报告中说。

“鉴于全球展望的不确定性，我们推后了2016会计年度的部分资本支出计划，”日本西部城市大阪的一家钢企说。

随着海外需求反弹提振出口和工厂产出，日本经济正显现出部分复苏迹象，但薪资增长缓慢继续压抑民间消费。

特朗普曾威胁改变贸易规则，使之更有利于美国就业，这削弱了日本出口商在制造业计划方面的信心，也可能损及其在美国的销售。

一些分析师称，特朗普或许会攻击日本央行的超宽松货币政策，将该政策形容为企图令日圆保持疲软、并为日本出口企业提供不公平的优势。

日本央行辩称，其大规模刺激政策的唯一目的在于对抗通缩，并不直接针对汇率。

按照去年9月推出的新政策框架，日本央行通过大规模资产购买，现将短期利率指引设定在负0.1%，并将10年期日本公债收益率(殖利率)定在零水平上下。(完)