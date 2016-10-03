日本第三季大型制造业信心持平 经济复苏仍脆弱--央行短观调查（更新版）

路透东京10月3日 - 日本央行周一公布备受关注的短观调查显示，截至9月的三个月日本大型制造业者的信心持平，服务业信心恶化至近两年低位，这突显出经济复苏脆弱。

短观调查显示，大型企业计划调高本财年的资本支出，这让那些希望日本央行积极刺激举措将提振企业投资的决策者感到些许宽慰。

在这之前的经济指标有好有坏，突显出对数年来大规模印钞是否有益处的怀疑。日本央行上个月才调整其货币政策框架。

“考量到强势日圆和疲弱内需等日益恶化的环境，大型制造业者的信心显示相对有韧性，”伊藤忠经济研究所(Itochu Economic Research Institute)首席分析师武田淳表示。

“今天发布的短观调查，本身并不是会推动日本央行进一步宽松政策的数据。”

季度调查显示，9月当季大型制造业景气判断指数为正6，持平于三个月前水准，市场预估中值为正7。

9月大型非制造业景气判断指数自6月的正19降为正18，连续第三季下滑，且触及2014年12月以来低位。市场预估亦为正18。

可尽管日圆上涨，日本企业的资本支出意愿仍比较强韧。

大型企业计画将2016/17财年资本支出增加6.3%，大致持平于三个月前的计划水准。市场预估为增加6.8%。

大型制造业预估2016/17财年美元/日圆平均水准为107.92日圆，低于三个月前预估的111.41日圆。

然而，修正后的汇价预估仍远高于约101日圆JPY=的近期水准，意味着企业获利可能会下修。

“尽管日圆走强导致经常性获利下降，但资本支出计划相对保持坚稳，”瑞穗总和研究所的经济调查部主任德田秀信表示。

“这意味着，企业认为他们能够适应当前的日圆汇率水平。不过海外投资疲弱可能阻止企业未来加速资本支出。”

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