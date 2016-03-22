日本众议院批准樱井真加入日本央行政策委员会

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透东京3月22日 - 日本众议院周二批准樱井真加入日本央行政策委员会，此举料将让委员会更加偏向支持总裁黑田东彦推行激进刺激政策。
樱井真是一家智库的主管，他将接替3月31日结束五年任期的白井早由里；后者曾担任过国际货币基金组织(IMF)的经济学家，在1月时反对日本央行采取负利率的决定。
樱井真的加入及白井早由里的离开将缓解黑田东彦的压力。黑田东彦1月以5：4的投票结果通过负利率决议。
鉴于执政联盟在国会两院中占绝大多数席位，政府提名的樱井真看来周三无疑会获得参议院批准。
樱井真参加的首次政策会议将是4月27-28日会议，届时日本央行将发布有关长期经济和物价预测的季度报告。
日本首相安倍晋三的重要经济顾问本田悦朗曾表示，如果央行总裁黑田东彦再度决定放松规定，樱井真将会支持。
“樱井真积极主张提高通胀，他将会成为黑田东彦的有力支持者，”本田悦朗本月向路透表示。
“樱井真坚信通缩可以被货币政策手段打败。”
樱井真与安倍晋三的助手——耶鲁大学教授滨田宏一、以及执政党议员山本幸三有联系，这两位均参与参与设计了安倍晋三刺激计划，都倡导实施大胆的货币政策。(完)
(编译 许娜/孙国玉；审校 张涛/王丽鑫)
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