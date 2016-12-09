焦点：日本央行短观料显示制造业信心创2015年以来最高

路透东京12月9日 - 路透调查显示，日本制造业信心料六个季度来首现改善，并触及2015年以来最高，因日圆贬值及股市上涨支撑了企业获利前景。

12月止的三个月，服务业信心料也可能改善，为五个季度来首次，显示缓慢但稳定的复苏。

“日圆汇率低于大型制造商的预期，缓解了对企业获利的担忧，与此同时，日本和海外其他国家经济料也继续温和成长，”瑞穗总合研究所资深分析师Takayuki Miyajima称。

“但企业可能会持谨慎立场，因特朗普政府及欧洲都存在政治不确定性。”

路透调查对20位分析师的访问结果显示，日本央行季度短观调查大型制造业景气判断指数料将从三个月前的正6回升至正10。

这将是2015年12月指数来到正12以来的最高。

非大型制造业景气判断指数料将在12月升至正19，三个月前报正18。

调查显示，大型制造业及非制造业景气判断指数料在未来三个月持平。

大型企业3月底止财年内计划资本支出料增加6.1%，略低于三个月前规划的增加6.3%。

日本央行将于当地时间12月14日8:50(12月13日2350GMT)公布季度短观景气调查报告。

另外调查发现，10月份核心机械订单料比前月增加1.0%。这将是三个月以来的首次增加，此前的9月为减少3.3%，8月为减少2.2%。该指标是衡量未来6-9个月资本支出情况的领先指标。

但是调查还显示，和上年同期相比，10月核心机械订单料下滑4.5%，9月为增加4.3%。

“如果平均来看，核心机械订单数据其实在横向波动，”SMBC日兴证券一位分析师接受调查时表示。

日本内阁府定于当地时间12月12日8:50(12月11日2350GMT)发布机械订单数据。(完)