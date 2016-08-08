日央行审议委员对货币宽松政策是否存在局限看法分歧

路透东京8月8日 - 日本央行周一公布的7月政策会议总结显示，央行审议委员的观点存在严重分歧，有委员支持无限制地放松货币政策，而其他人则认为日本央行已经做的够多---加大了市场波动并抽干了债市的流动性。

此番辩论凸显了日本央行目前面临的挑战，其努力应对物价上涨停滞和经济持续低迷的境况，而手中的政策工具所剩无几。

周一公布的会议观点总结显示，一位委员在会议上表示，“日本央行应放弃货币政策存在局限性和副作用的观点。其公债购买如果有任何限制的话，就是公债的流通规模。”

另一位委员则被引述称，“从我们应当怎么做才能尽早实现2%通胀目标的角度来看，央行有必要做出全面评估。”

日本央行在7月28-29日的会议上加码刺激举措，将上市交易基金(ETF)购买规模扩大一倍，屈从于政府及市场要求采取更大胆行动的压力，但该行动却没有达到市场的预期。

日本央行称，将在9月会议上对负利率政策及大规模资产购买计划的效果进行评估。这暗示该行可能正在计划对其刺激方案进行重大调整。

日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英对扩大ETF购买规模的决定持有异议，认为这会扭曲市场功能，令央行资产负债表面临过高风险。

“增加ETF购买规模，可能明确表明货币宽松政策正在接近极限。此外，该行动可被外界视为货币宽松政策的递增，或许会引发关于进一步宽松的无休止预期，”会议总结援引一位委员的话称，此番言论为佐藤健裕或木内登英所说。

至于央行对现行刺激措施的评估会导致产生何种具体政策举措，7月会议总结没有提供这方面的线索。(完)