日本政府将与央行合作 动用所有政策工具支持经济增长--财相

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透东京8月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府将与央行紧密合作，动用所有政策工具支持经济增长，同时关注全球经济带来的风险。
麻生在内阁会议后向记者称，日本经济继续温和复苏，尽管存在一些疲弱的地方；他并指出中国和其他新兴市场经济放缓、以及英国决定脱离欧盟等下行风险。
麻生周三在内阁重组后续任财务大臣。他表示，自己将根据与市场人士详尽的会谈来决定40年期公债增发事宜。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。