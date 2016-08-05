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国际财经 | 2016年 8月 5日 星期五 10:26 BJT

日本政府将与央行合作 动用所有政策工具支持经济增长--财相

路透东京8月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府将与央行紧密合作，动用所有政策工具支持经济增长，同时关注全球经济带来的风险。

麻生在内阁会议后向记者称，日本经济继续温和复苏，尽管存在一些疲弱的地方；他并指出中国和其他新兴市场经济放缓、以及英国决定脱离欧盟等下行风险。

麻生周三在内阁重组后续任财务大臣。他表示，自己将根据与市场人士详尽的会谈来决定40年期公债增发事宜。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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