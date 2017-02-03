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国际财经 | 2017年 2月 3日 星期五 09:14 BJT

日本财务大臣称央行政策不以日圆贬值为目标

路透东京2月3日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本央行的货币政策是为了实现消除通缩的国内目标，不是为了削弱日圆。

在内阁会议后，有记者问他如何看待美国总统特朗普关于日本弱势日圆政策的批评，麻生太郎未直接评论。

麻生太郎表示，日本将遵守反对竞争性货币贬值的G20协议。(完)

(编译 张涛；审校 王丽鑫)

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