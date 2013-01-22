日本央行承诺无限量购买资产 致力达成2%通胀率目标

* 日央行承诺无限量购买资产,以达成2%通胀率目标

* 致力于尽早达至2%通胀率目标--联合声明

* 承诺大胆宽松和经济改革--联合声明

路透东京1月22日 - 日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.

央行承诺"尽可能最早"实现通胀率目标.

与早前扩大始于2010年10月的放贷和资产购买计划的政策相比,上述措施标志着一种突破.此前数周,日本首相安倍晋三力迫央行采取力度更大的措施来抗击通过和提振经济摆脱衰退.

在与政府的联合声明中,央行确认此前早已表明的措施,即致力于2%通胀率目标.自1990年代末以来,仅有少数几个月的消费者物价增幅达到了2%.

央行官员知晓市场已经预期新的物价目标以及扩大资产购买规模、且仅仅满足预期可能造成负面反应,因而官员采取了数位分析师认为稍晚才会推出的措施.

"这是非常利好的消息.只有这一次日本央行的积极程度超过市场预期.政府明确要求加快改变速度,这不是坏事",麦格理驻悉尼资深分析师Brian Redican表示.

日本央行表示,自2014年起,将改采开放式的资产购买举措,每月金额为13兆(万亿)日圆(1,447.7亿美元),且没有设定购买措施的截止日期.

日圆兑美元在政策宣布前小升,在决议出炉后立即下跌,但之后又回升.

然有数位分析师指出,日本央行甚至可能推出更多举措,且预期日本央行还会根据政界人士、经济学家及一些央行决策人士的建议推出进一步的举措.

**预计会有更多行动**

这类行动的选项之一是取消0.1%的短期利率下限,另一个则是央行买进更长期限的债券.

"需要做的仍有很多,改善空间也还很大,"Pinebridge Investments 的固定收益主管Tadashi Matsukawa表示.

安倍晋三去年领导自民党在议会选举中大获全胜时,积极支出与货币刺激的承诺就是他竞选攻势的中心内容.

他承诺促进公共支出,并一再呼吁日本央行采取更多行动.这些帮助日圆掉转了长期以来的上升趋势,引发出口股与建筑股带动的一波股市上涨态势.

但很多经济学家警告,若政府后续不能推进政治难度更大的经济改革,比如放宽对受保护的日本农业的管制,则刺激措施对疲弱经济的提振作用只会是短暂的.

他们还提醒,假如安倍晋三的政府未能说服市场相信,其拥有可靠计划来使日本日益膨胀的债务规模重新受控,则刺激景气的努力恐怕会产生适得其反的结果.

为打消上述疑虑,日本政府在联合声明中表示,他们将起草经济增长战略并致力于结构性改革,来帮助日本逃离通缩,同时还承诺将维持财政准则.日本经济财政大臣甘利明代表政府参与了央行会议.

受对于日央行大胆政策行动的预期推动,过去两个月间日圆/美元跌幅达13%,并触及两年半以来最低点.日本股市.N225则大涨20%,因市场认为,日圆走弱将刺激像日产汽车(7201.T)与佳能(7751.T)等企业的出口收益.

不过,日圆走软已招致诸如俄罗斯和德国等国家不满,担忧会引发破坏稳定的货币贬值潮.

日本央行最新的经济预测令人警醒.预测显示,2012/13财年日本核心CPI或为负增长0.2%,而2014/15财年也仅增长0.9%.这表明日本想要脱离长达十年的通货紧缩,仍有一场苦战.

"2014/2015财年的核心通胀率仅为0.9%,那日本什么时候才能达到2%的通胀目标?"澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)货币策略师Joseph Capurso问道.(完)

(编译 田建华/戴素萍/隋芬/王湄; 审校 艾茂林/白云/杜明霞/隋芬)

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