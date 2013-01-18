日央行或承诺无限量购买资产--消息

* 日本央行将考虑除了购买更多资产之外的其它选项--消息

* 尚未就下周是否尝试采用新举措达成共识

* 央行总裁白川方明与内阁大臣们讨论联合声明内容

* 声明将提到2%的通胀目标--副经济财政大臣

* 多数声明内容已达成共识,部分仍存在问题

路透东京1月18日 - 了解日本央行想法的消息人士透露,日本央行将考虑在下周宣布无限量购买公债及其它资产,直至有望见到2%的通胀水平,以及经济根基更加稳固.

消息人士补充称,日本央行还将考虑取消向银行支付准备金利息.

由于首相安倍晋三高压敦促央行采取更多措施结束通缩,日本央行料将在下周二下结束的两天政策会议上决定提高通胀率目标一倍,并可能扩大长期资产购买计划.

不过,日本央行也可能采取其它让投资者意想不到的举措,这可能让日圆承受更多卖压,并进一步提振日本股市.由于寄望央行采取更大胆的货币政策,该国股市已大涨至近三年高位.

日本央行与政府关于联合声明内容的磋商也进入最后阶段.该声明拟于1月22日发布.日本内阁府副大臣西村康稔周五接受路透采访时称,双方都已同意2%的通胀目标.

"央行总裁白川方明一直表示,不久将可实现1%的通胀率,但目前还没有到那样的阶段,"西村康稔称.

"如果我们有共识把通胀目标设为2%,那么我们预计日本央行会采取一些非常积极的措施."

但他表示,目前尚未决定,共同声明会否把就业成长纳入央行的职责当中,此外也未敲定如何描述实现通胀目标的时间表,尽管设定明确期限的做法不大可能.

**更多非常规举措**

首相安倍晋三曾在领导自民党赢得大选的竞选承诺中,誓言实施积极的预算和货币刺激举措,他建议将创造就业列入央行的政策目标,而且希望央行设定2%的中期通胀目标,在两到三年之内实现.

这两点在央行官员看来都有问题,他们指出单凭货币政策无法实现上述目标,也不愿采用约束性的目标和截止期限.

但消息人士说,央行官员已注意到,投资者已经消化新的通胀目标,也预期日央行资产购买和贷款计划可能会再增加10万亿日圆,因此他们正在讨论采取其他非常规措施,来使市场影响降到最低.

消息人士说,一个选项可能是仿效美联储(FED)承诺无上限持续买入资产的方式,来替换现有的逐步扩大购买规模的做法,并且不为完成资产购买设定最后期限,直至通胀目标有希望实现.

他们表示,另一个想法是,承诺维持资产购买计划的余额不变,甚至超越2013年底的截止日期.

据消息人士透露,日本央行还将考虑不再向金融机构的准备金支付0.1%的利率.由于此事敏感,该消息人士要求匿名.

在12月的会议上,日本央行政策委员会以8-1票否决了审议委员石田浩二提出的此项提议,但另一名审议委员白井早由里近期表示,这是一个值得考虑的方法,能够进一步压低利率,且有助于进一步压低日圆.

新政府增加公共支出的举措加上极度宽松的货币政策措施,已帮助扭转日圆涨势,从而推动出口股和建筑股带领股市走高.上周,政府批准了10万亿(兆)日圆的额外支出.

但许多分析师警告道,如果安倍政府无法贯彻落实提振日本长期增长潜能所必需的经济改革举措,那么这些刺激举措或许至多仅能短暂刺激疲弱经济.

他们还警告称,倘若新政府在2013年中提出的中期财政计划,不能让市场相信其能使规模不断膨胀的日本债务重新受控,那么旨在振兴经济的举措可能会产生反效果.

白川方明与财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明周五会晤,以期缩小他们在下周拟发表的联合声明上的分歧.据政府消息人士透露,在首相安倍晋三结束东南亚之行返回国内后,这三位高官将与安倍协商调整声明.(完)

(编译 程琳/石冠兰/许娜; 审校 田建华/李婷仪/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。